Batı Karadeniz Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor

Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşamdan itibaren, pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya