05.09.2019 15:54

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 12-15 Eylül'de "Farmer's Fair Batı Karadeniz 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" düzenlenecek.

Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) toplantıda, Çaycuma Fuar Alanında organize edilecek fuarla ilgili hazırlık çalışmaları ele alındı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA