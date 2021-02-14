Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
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Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk

14.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:23
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 15 dereceye ulaşınca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, parklarda insan yoğunluğu oluştu.

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 15 dereceye ulaşınca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, parklarda insan yoğunluğu oluştu. Kısıtlamayı ihlalin yanı sıra maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Türkiye'de birçok şehirde soğuk ve karlı hava etkisini sürdürürken Diyarbakır'da Şubat ayının ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte sıcaklık 15 dereceye ulaşınca, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, özellikle parklarda ve ara sokaklarda yoğunluk oluştu. Kimi çocuğuyla kimi de arkadaşlarıyla parklara gelenlerin çoğunluğu, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan banklarda ve çimlerde oturarak sohbet etti. Çocuklar da ara sokaklarda evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynadı.

Güvenlik güçleri de kentin değişik noktalarında oluşturdukları noktalarda denetimlerini sürdürdü. Durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. 

 


Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk
Batı illerinde kar, Diyarbakır'da bahar havası; kısıtlamada parklarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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