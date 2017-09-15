Batı İlçeleri Altyapısına 10 Milyonluk Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü Demre, Kaş, Elmalı ve Kemer ilçelerini kapsayan proje ile toplam 30 kilometrelik kanalizasyon hattı döşüyor.



Antalya'nın bütün ilçe ve mahallelerinde yeni altyapı yatırımları ve mevcut olanların yenilenmesi çalışmalarını sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, batı ilçelerini kapsayan yeni bir projeye başladı. Bu yaz ortasında imalatına başlanan ve Demre, Kaş, Elmalı, Kemer ilçelerini kapsayan proje ile toplam 30 kilometrelik kanalizasyon hattı döşenecek.



Göynük'e 5 kilometre kanalizasyon hattı



10 milyon TL'ye mal olacak bu çalışmanın bir bölümü Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde devam ediyor. Göynük'te kanalizasyonu bulunmayan 250 konut için 5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılıyor. Bölgenin yıllardır süregelen altyapı sorunu çalışma ile son bulacak. Turizm beldesi Göynük'te kanalizasyonsuz mahalle kalmayacak. - ANTALYA