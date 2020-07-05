Batı edebiyatının sevilen eseri "Küçük Prens" için Eskişehir'de müze oluşturuldu
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Batı edebiyatının sevilen eseri "Küçük Prens" için Eskişehir'de müze oluşturuldu

Eskişehir'de, Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens"in 400 farklı dilde 2 bin basımından oluşan "Küçük Prens Kitap Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Batı edebiyatının sevilen eseri
05.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:46

Eskişehir'de, Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens"in 400 farklı dilde 2 bin basımından oluşan "Küçük Prens Kitap Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupery'nin 1943'te ABD'de yazdığı masal türündeki kitabın hayranı olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar, bu eseri toplamaya başladı.

Biriktirdiği "Küçük Prens" kitaplarını çeşitli fuarlarda sergileyen Lidar, daha sonra okul idaresine ait lojman olarak kullanılan binada kitaplarının yer aldığı bir müze kurma fikri üzerine kolları sıvadı.

Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda Eskişehir Anadolu Lisesinde 400 farklı dilde 2 bin "Küçük Prens" kitabının yer aldığı "Küçük Prens Kitap Müzesi" oluşturuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi açılışı yapılamayan ancak sınırlı sayıda ziyaretçinin alınabildiği müzeye gelenler, özel olarak hazırlanan bölümde "Küçük Prens" ile fotoğraf çektirme imkanı da bulabiliyor.

"Uzun yıllardır Küçük Prens'e ait kitapları biriktiriyorum"

Ali Lidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 420 farklı dile çevrilen "Küçük Prens"in, Türkiye'de de her zaman ilgi gördüğünü ifade etti.

"Küçük Prens" kitabına hayran olduğunu ifade eden Lidar, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır Küçük Prens'e ait kitapları biriktiriyorum. Öğrencilerim ve arkadaşlarım gittikleri yerlerden bana Küçük Prens kitapları gönderdi. Pek çoğunu da kendim temin ettim. Benim gibi Küçük Prens kitapları koleksiyonu yapan Mehmet Sobacı ve Yıldıray Lise var. Onlarla kafamızda bir müze oluşturma fikri bulunuyordu. Bazı sergiler açıyorduk ancak sürekliliği olan, insanların devamlı ziyaret edebileceği bir yer oluşturmayı istiyorduk. Eskişehir Anadolu Lisesinde öğretmen olmam ve okuldaki binanın kullanılabilir olması şansıyla karşılaştım. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt ve okul müdürümüz Rifat Günday'ın yardımıyla Küçük Prens Müzesi için hazırlıklara başlayıp, burayı oluşturduk."

Lidar, müzede 400 dilde, Türkiye'de de 200'ün üzerinde yayınevinin bastığı 2 bin "Küçük Prens" kitabına ev sahipliği yaptıklarını belirterek "Braille alfabesiyle yazılan Küçük Prens kitabı da müzemizde bulunuyor. Dünyanın en küçük Küçük Prens kitabını da barındırıyoruz. Göktürkçe, Aztekçe, Mayaca dillerinde ve hiyeroglifle kitaplarımız var. Mali'de yerel bir kabilenin kullandığı Bambara dilinde de Küçük Prens kitabımız mevcut." diye konuştu.

"Çocuklardaki kardeşlik bilincini geliştirecek"

Öğretmen olduğu için işi gereği çocuklara mesajlar vermek isteğini anlatan Lidar, şunları kaydetti:

"Çocuklara bu kadar fazla dilin dünyanın pek çok yerinde konuşulduğunu anlatmak lazım. Bu, çocuklardaki kardeşlik bilincini de geliştirecek. Dünyanın zannedildiği kadar büyük olmadığını gösterecektir. Farklı coğrafyalarda, farklı diller konuşan insanlar barış içinde yaşayabilir. Bu kütüphane bunun canlı bir kanıtıdır. Küçük Prens'te güzel hikayeleri olan, insanlara evrensel mesajlar veren bir çocuğun öyküsü anlatılıyor. Bütün ülkelerin kitapları burada yan yana."

Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rifat Günday, "Küçük Prens Kitap Müzesi" fikriyle okulda lojman ve izci evi olarak kullanılan binanın tadilatını yaptırıp Ali Lidar'ın zengin Küçük Prens koleksiyonu için müze hazırladıklarını belirterek çocukların keyif alacağı ve müzeciliğin öğrenileceği bir mekan oluşturduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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