Batı'dan Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batı tarafından Ukrayna'ya gönderilen askeri destekler hakkında açıklama yaptı. Bakan Reznikov, Litvanya'dan Stinger uçaksavar füzeleri ve ABD'den toplamda 1,500 ton askeri mühimmat teslim aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklama yaparak Rusya'ya karşı Batı'nın destek amaçlı gönderdiği askeri mühimmat hakkında bilgi verdi. Bakan Reznikov, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde ABD'den 180 tonluk askeri mühimmat desteği aldığını ve toplamda ABD'den gelen askeri desteğin 1,500 tona ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov, "Dostlarımız uyumuyor" dedi.