Batı Bölgelerde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ( Pazartesi ) sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30. 11. 2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği bildirilmiştir. 29. 11. 2021 Pazartesi (yarın) sabah: 10. 00 saatlerinden itibaren etkili olacağı ve 30. 11. 2021 Salı günü saat: 06. 00'ya kadar süreceği bildirilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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