Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak

22.11.2019 08:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:28

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA