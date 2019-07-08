Batı Balkanlarda stratejik satranç: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna ziyareti neden önemli?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etti. Zirvenin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinin ertelenmesinin hemen ardından yapılması bu ziyaretin önemini daha da arttırıyor.

Gezinin kapsamıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle