Batı Balkan ülkelerinde mobil hizmetlerde dolaşım ücreti kaldırıldı
Batı Balkan ülkelerinde artık mobil hizmetlerde dolaşım (roaming) ücreti uygulanmayacak.
Batı Balkan ülkelerinde artık mobil hizmetlerde dolaşım (roaming) ücreti uygulanmayacak.
İletişim Düzenleme Kurulundan (RAK) yapılan açıklamada, Batı Balkan ülkeleri arasında 2019'da imzalanan mobil iletişim hizmet fiyatlarının düşürülmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girdiği ifade edilerek Batı Balkan ülkeleri arasında roaming ücretinin uygulanmayacağı belirtildi.
Mobil hizmetlerin yerel tarifeden uygulanacağı ifade edilen açıklamada, bölge içi seyahatlerde ek kullanım ücretinin alınmayacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, uygulamaya ilişkin detaylı bilgilerin ilgili telefon operatörlerinin resmi internet sitelerinde bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija