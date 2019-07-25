Batı Avrupa'yı saran sıcak hava bazı bölgelerde rekor düzeye ulaştı

Batı Avrupa'yı saran ikinci sıcak hava dalgası Almanya, Hollanda ve Belçika'da son iki gün art arda en yüksek hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasına neden olurken Paris de tarihinin en yüksek sıcaklığına ulaştı.

Geçen ay da benzer bir sıcak hava dalgası nedeniyle kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanmıştı.

Bilim insanları, iklim krizi nedeniyle yaz aylarında sıcak hava dalgaları ihtimalinin beş kat arttığını ve daha yoğun yaşandığını vurguluyor.

Dün Hollanda'nın bazı kentlerinde rekor düzeydeki 40,2 santigrat hava sıcaklığı bugün 40,6 ile aşıldı.

Almanya'nı Lingen kentinde termometreler bugün 41,5 santigrata ulaştı.

Paris'te ise 1947 yılına ait 40,4 santigratlık rekor bugün 42,6 dereceyle yeniden kırıldı.

İngiltere'de ise 38,1 santigrat ile Temmuz ayındaki en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Fransa ve Belçika bazı bölge için kırmızı alarm yayınladı.

Fransa'da beş ölüm olayının yüksek sıcaklıktan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ağustos 2003'teki benzer bir sıcak hava dalgası sonucu ülkede 15 bin ölüm vakası olmuştu.

Almanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde nehir ve göllerin kuruduğu, balık ve midyenin tehdit altında olduğu kaydedildi.

Hollanda'da bu hafta bir çiftlikte vantilatörün bozulması nedeniyle yüzlerce domuz ölmüştü.

Sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olaylarının oluşumu doğal görülse de araştırmalar iklim değişikliği nedeniyle bu olayların daha sık ve daha yoğun yaşanabileceğini gösteriyor.

19 yüzyıla ait kayıtlar, sanayi devrimi sonrasında Dünya yüzeyindeki sıcaklığın 1 santigrat derece arttığını gösteriyor.

Bilim insanları, fosil yakıtları kullanımına bağlı hızlı ısınmanın dünyada iklim istikrarını etkilediğini söylüyor.