Batı Avrupa ülkeleri karantina önlemlerini gevşetirken Rusya'da vaka sayısında rekor artış görüldü

Batı ülkeleri karantina önlemlerini gevşetirken Rusya'da vaka sayısında rekor artış yaşandı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Batı Avrupa ülkelerinden İspanya ve İtalya, mart ayında getirdiği karantina uygulamalarını yumuşatmaya başlarken Rusya ve Pakistan'da bir gün içerisinde en yüksek Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı.

Rusya'da Covid-19 teşhisi konulan hasta sayısı bir günde 9 bin 633 artışla toplamda 124 bin 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1,222'ye yükseldi. Ülkede vaka sayısındaki rekor artış hastane ve sağlık merkezlerinin yetersiz kalabileceği endişelerine neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle