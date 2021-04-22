Batı Antalya'da yeni dünya hasadı başladı
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Batı Antalya'da yeni dünya hasadı başladı

Batı Antalya'da yeni dünya hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Batı Antalya bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan yeni dünya (Malta eriği) meyvesinin hasadına başlandı.

Batı Antalya bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan yeni dünya (Malta eriği) meyvesinin hasadına başlandı.

Kumluca ve Finike ilçelerinde yaygın olarak üretimi yapılan yeni dünya, pazar tezgahlarında 15 liradan satılıyor. Geçmiş yıllarda bahçe kenarlarına yemeklik olarak dikilen yeni dünyanın, getirisi ve düşük üretim maliyeti sayesinde son yıllarda üretim alanları genişledi.

Yaklaşık 40 yıldır yeni dünya yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Feyzullah Akın, 13 dönüm alanda 400 yeni dünya ağacı olduğunu belirtti.

Portakal ve limon gibi başka bahçe meyveleri de ürettiğini anlatan Akın, "Yeni dünyayı iç piyasaya pazarlıyoruz. En çok Denizli, Burdur bölgesi, Bucak, Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Finike pazarlarında satıyoruz. Müşterilerimizde bilinen bir damak tadı oluşturduk, her yıl mevsimi geldiğinde aranıyor." dedi.

Siparişlere yetişemediğini belirten Akın, "Hasada bu yıl biraz erken başladık. Olgunlaşanları tek tek dalından topladık, ilk hasat ürünlerimizi İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da 18 ile 20 liradan, bölgemiz pazarlarında ise 15 liradan satılıyor. Bizlerde toptan 7-8 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de örtü altı tarımı ve narenciye üretimine alternatif bir meyve çeşidi olan yeni dünya üretiminin her geçen gün bölgede arttığını ve yetiştiricisine iyi para kazandırdığını söyledi.

Yeni dünya meyvesinin halk arasında farklı isimleri bulunduğunu belirten Kökce, "Bu meyvenin halkımız arasında bilinen farklı isimleri var. Yüksek oranda C vitamini deposu, bölgemizin iklim koşulları yetiştirilmesine son derece uygun. Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimizi bu tür alternatif meyveler yetiştirmeleri konusunda her zaman destekliyoruz. Yeni dünya hasadımız çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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