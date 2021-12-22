Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde yenilenebilir enerji öncelikli sektör olacak

Bergama'da 2022 yılında yatırımlara hazır hale getirilecek Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde, öncelikli tercih edilecek sektörlerin başında "yenilenebilir enerji"nin geleceği belirtildi.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ), Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğinde, "Yenilenebilir Enerji Sektörü Odağında Sanayinin Yıldızlarına Yeni Yatırım Alanı: Batı Anadolu Serbest Bölgesi" toplantısı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, yaklaşık 2,4 milyon metrekare alana sahip bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde de ihracat gerçekleştireceğini kaydetti.

BASBAŞ'ın orta ve yüksek teknoloji, yenilenebilir enerji ile katma değerli üretim yaparak ekonomik değer yaratan ve yüksek istihdam kapasitesi olan firmaları çekmeye çalışacağını aktaran Güler, "Bu hedef doğrultusunda öncelikli tercih edeceğimiz sektörlerin başında yenilenebilir enerji sektörü geliyor. Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi durumunda hem ekonomik açıdan güçlenecek hem de yeşil iş imkanları yaratarak çevreci kalkınmayı desteklemiş olacaktır. BASBAŞ, ülkenin yeşil kalkınmasında önemli rol oynamasını sağlayacak, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının bölgede kümelenmesini teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da Türkiye'yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek vizyonu ile sürdürdükleri çalışmalarla İzmir ve bölgesini bir temiz enerji kümesi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin, Türkiye'yi deniz üstü rüzgar santrallerinin (RES) üretiminde de söz sahibi yapacağını belirten Kalaycı, deniz üstü RES'lerde Karadeniz, Ege ve Akdeniz havzasının en şanslı ülkesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 20'sini karşılayan ve sektörde 7 bin 500 kişiyi istihdam ederek yıllık 500 milyon dolarlık ihracat sağlayan İzmir'in, artık bir adım sonrasını planlamaya başladığını ifade ederek, "Batı Anadolu Serbest Bölgesi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biokütle enerjisi ve yeşil hidrojene yönelik ekipman ve hizmet üreten firmalara önemli avantajlar sunarak İzmir'in sektördeki yerini daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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