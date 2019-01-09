Batı Akdenizli İhracatçıları Bilgilendirme Toplantısı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için Avrasya Yatırım Ajansı kurulması gerektiğini bildirdi.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, Bahar, BAİB ile Moskova İşadamları Birliği (MAP) arasında imzalanan protokolün ardından iki kurum arasında başlayan işbirliğinin içeriğiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Protokol ile Rusya'da yatırım ya da iş yapmak isteyen üyelerin MAP'ten teknik destek alacağını, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus vatandaşlarının bilgilerine ulaşabileceğini kaydetti.

Rusya'nın çok büyük bir coğrafya olduğunu, ülkeyi sadece yaş meyve, sebze doğal taş ve müteahhitlik hizmeti olarak düşünmemek gerektiğini ifade eden Bahar, geçen yıl Rusya'nın 228 milyar dolarlık ithalat yaptığını, 150 milyona yakın nüfusu bulunan ülkeyi daha geniş bir çerçevede ele almak gerektiğini bildirdi.

Avrasya'da ticareti geliştirmek için BAİB-MAP işbirliğinin oldukça önemli olduğunu aktaran BAİB Başkanı Bahar, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için Avrasya Yatırım Ajansı kurulmalı. Bu ajans Türk ve Rus iş insanlarının kurduğu şirketleri finansal açıdan desteklemeli. Türk ve Rus iş insanlarının bu yapıdan finansal destek alabilmesi için ortak olmaları zorunlu kılınmalı. Uzun süreli fonlamalı. Yine bu şirketlerin bünyesine Türki Cumhuriyetlerden de yatırımcıların girmesini teşvik edilmeli. Sağlayacağı finans desteğiyle Türkiye'de, Rusya'da ve Türki Cumhuriyetlerde yeni yatırımların önünü açmalıdır. Çünkü bu yapı Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha gelişmesi açısından önemli bir görev üstlenecektir. İki ülke arasındaki ilişkiler daha nitelikli bir hale gelecektir. Artık farklı ve yeni şeyleri konuşmanın zamanıdır. İkili ticaretin gelişmediği yerde siyaset bir noktada tıkanacaktır. Çünkü risk alınmamış olacaktır. Bizler ne kadar Rusya'ya yatırım yapacaksak, Ruslar da Türkiye'de yatırım yapacaklar. İkili ticaretin gelişmesi risklerinde paylaşımını sağlayacaktır. Riskler dostlukları daha da pekiştirir düşüncesindeyim."

Toplantıya katılan MAP Uluslararası İlişkiler Başkanı Vladimir Zharov da Moskova İşadamları Birliğinin kuruluş amacı, yapısı, faaliyetleri ve üyeleri hakkında bilgi verdi. Üyelerinin Moskova'nın yanı sıra Rusya'nın diğer şehirlerinde ticari faaliyetler yürüttüğünü açıklayan Zharov, dünyanın farklı ülkelerinde temsilcilikleri bulunduğunu, üyelerinin farklı

ülkelerde de iş yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA