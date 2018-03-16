Batı Akdenizli İhracatçılar Vietnam'dan Umutlu Döndü

Bölge ihracatını artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için Vietnam'a giden Batı Akdenizli ihracatçıların, umutlu döndüğü bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi heyetinin Vietnam'a gittiği belirtildi.

Heyetin yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi, bölgemizin ihracatını artırmak, alternatif pazarlar oluşturmak için Vietnam'a gitti. URGE Projesi kapsamında 10-15 Mart tarihleri arasında Vietnam'da etkili çalışmalar yapan Küme, Antalya'ya umutlu döndü. Küme üyeleri, Vietnam'da ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinin yöneticilerini ziyaret edip, görüşmeler gerçekleştirdi. Meyve sebze halinde incelemelerde bulunup, Vietnamlı ithalatçılar ile iş görüşmeleri yaptı."

Heyetin, Vietnam'ın en büyük tedarikçileriyle görüşmeler gerçekleştirdikten sonra meyve sebze haline giderek, ülkede tüketilen meyve ve sebzeler hakkında inceleme yaptığı vurgulanan açıklamada, tarım ile gıda ürünleri ithalatı yapan firmaları da ziyaret eden heyet üyelerinin özellikle gübre alanında iş bağlantıları kurduğu bildirildi.

Vietnamlı yaklaşık 50 tedarikçi ve ithalatçının, Batı Akdeniz ürünlerine büyük ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, "İş görüşmelerinde olumlu sonuçlar alınırken, Vietnam'a yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edilebilmesi için iki ülke arasındaki gerekli anlaşmaların en kısa zamanda imzalanması talebi oluştu." ifadelerine yer verildi.