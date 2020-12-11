Batı Akdeniz ve Güney Ege'de cuma namazında yağmur duası

Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da da yağmur duası yapıldı.

Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da da yağmur duası yapıldı.

Antalya merkez ve ilçelerindeki camilerde cuma hutbesinde suyun önemi anlatıldı, israf edilmemesine dikkat çekildi. Yapılan yağmur duasına el açan vatandaşlar da eşlik etti.

Muğla, Isparta ve Burdur'da da cuma namazında vatandaşlar ellerini yağmur yağması için semaya yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok