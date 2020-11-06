Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak

06.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:06
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 6 personel alımı gerçekleştirilecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 6 personel alımı gerçekleştirilecek.

Ajansın personel alımına ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ajansa 1'er iç denetçi ve destek personeli ile 4 uzman olmak üzere 6 personel alınacak.

İlan için başvurular 5-20 Aralık'ta "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Ajansın Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarihi Genel Sekreterlikçe ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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