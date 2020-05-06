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Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu yaş sebze ve meyve

Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu yaş sebze ve meyve
06.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:56

Batı Akdeniz bölgesinde ocak-nisan döneminde yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 24,16 artışla 195 milyon 208 bin dolara ulaştı.

Batı Akdeniz bölgesinde ocak-nisan döneminde yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 24,16 artışla 195 milyon 208 bin dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, yılın ilk 4 aylık ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeden tüm sektörlerde 600 milyon 180 bin 415 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sadece nisanda 142 milyon 93 bin 205 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Bahar, "Bu yıl ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat rakamlarında yüzde 1,27 oranında bir daralma yaşanırken, miktar bazında yüzde 7,88 oranında artış gözlemlendi." ifadesini kullandı.

En fazla ihracat yaş meyve ve sebze sektöründe

İhracat rakamlarına göre yaş meyve ve sebze sektörünün ilk sırada yer aldığını belirten Bahar, "Sektörde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,16 artarak 195 milyon 208 bin 272 dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yaş meyve ve sebze sektörünün dışında da bazı alanlarda ihracatın arttığına işaret eden Bahar, maden ve metaller sektörünün 4 aylık toplam ihracatının 117 milyon 6 bin 835 dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün 53 milyon 470 bin 269 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İhracat rakamlarında artış gözlemlenen ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe ilk dört ayda gerçekleştirilen ihracatın 54 milyon 984 bin 988 dolara yükseldiğini vurgulayan Bahar, "Sadece nisan ayı verilerine göre makine ve aksamları sektörünün ihracatında kayda değer bir artış yaşandı. Sektör, geçen yılın nisan ayında 5 milyon 169 bin 299 dolar olan ihracatını yüzde 86,59 oranında arttırarak aylık bazda bölgeden en çok ihracat yapan beşinci sektör oldu." açıklamasında bulundu.

Pakistan'a ihracat yüzde bin 134,27 arttı

Öte yandan bölgeden en fazla ihracatın 51 milyon 741 bin 907 dolar ile Çin'e yapıldığını belirten Bahar, bu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın yüzde 20,69, Almanya'ya yüzde 14,46, Ukrayna'ya yüzde 42,60 arttığını kaydetti.

Kazakistan'a yapılan ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 520,92 arttığını aktaran Hakkı Bahar, elde edilen gelirin 38 milyon 322 bin 801 dolara ulaştığını bildirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre en çarpıcı oransal artışın ise Pakistan verilerinde gözlemlendiğine dikkati çeken Bahar, ülkeye yapılan ihracatın yüzde 1134,27 artarak 7 milyon 145 bin 883 dolara ulaştığını vurguladı.

Ülke genelindeki rakamlarla Batı Akdeniz'i karşılaştıran Bahar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye geneli ihracat verileri, ihracatın, sadece nisan ayında geçen yıla göre yüzde 40,5 oranında azaldığını gösterirken, bölgemizde bu rakam 6,37 oranında kaldı. 2020 yılının ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatında yaşanan gerileme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,78, bölgemizde ise 1,27 olarak kayda geçti."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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