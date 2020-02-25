Batı Akdeniz'in başarılı kadın girişimcileri ödüllendirildi

25.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:46

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, çalışma hayatında kadınların önemine işaret ederek, "Kadınlarımız çalışma hayatında yer almadıkça kalkınamayız." dedi.

Çetin, ATSO Meclis Salonu'nda düzenlenen, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'yı kapsayan "Batı Akdeniz Fark Yaratan Kadın Girişimciler Yarışması"nın ödül töreninde, bölgede kadın ve genç girişimcileri desteklediklerini söyledi.

Bir ülkenin en önemli sermayesinin insan olduğunu vurgulayan Çetin, "Kadınlarımız çalışma hayatında yer almadıkça kalkınamayız. Artık dijital ekonomi evden bile çalışma yaşamına katılma ve üretme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle genç kadınların dijital ekonomiye ilgisini de artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalya gündemindeki güzel gelişmelerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesi olduğunu anlatan Çetin, Patara'nın dünyaya tanıtılması açısından bu desteğin yararlı olacağını dile getirdi.

ATSO olarak Patara'da bir etkinlik planladıklarını aktaran Çetin, "Patara dünyanın ilk meclis binalarından birine sahiptir ve tarihteki en iyi demokrasi örneği olarak gösterilmiştir. Nisanda Patara'ya meclis olarak gitmeyi planlıyoruz. Valimiz, Odamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir Antalya meclisi yapma fikrini de konuştuk." ifadelerini kullandı.

Çetin, Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Şu anda bazı sektörlerde Çin'den karşılanamayan talepler Türkiye'ye dönmüştür. Çin'in dünyaya ihracatı elektronik, tekstil, giyim, metal, seramik-plastik ürünleri ağırlıklı. Bu sektörlerimize talep artmaktadır. İhracatçılarımız, bu yeni pazarlarda kendilerini göstermek ve kalıcı yer edinmek için çaba harcamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın girişimcilere ödülleri verildi

Toplantıda, Kezban Kaya, Funda Gökgöl ve Canan Aydın'a "Girişimcilikte ve Sosyal Girişimcilikte Kadın" kategorisinde ödül verildi. "İş Fikrinde ve Dijital Dönüşümde Kadın" kategorisinde ise Gül Merve Gençer, Ufuk Peker, Isparta'nın ilk kadın gazetecisi Arzu Erkorkmaz ödüllendirildi.

"Kültür Sanat Girişimciliğinde Kadın" alanında ressam, yazar, tasarımcı, Nur Sağlamer, seramik sanatçısı Nagehan Elibol ve Sedef Yıldız ödül aldı. "Yöresine Değer Kazandıran Kadın" kategorisinde de Hatice Adıgüzel, Nilgün Yıldırım ve Fatma Çevikbaş'a ödül verildi.

Kaynak: AA