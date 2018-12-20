Batı Akdeniz İhracatçılarına Kargo Kolaylığı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Turkish Cargo arasında imzalanan protokol 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı. İki kurum arasında Ekim ayında imzalanan protokol ile ihracatçılar hem zamandan hem de nakliye ücretinden kazanç sağlayacak.

BAİB tarafından bölge ihracatını artırmak ve lojistik kanallarını zenginleştirmek için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede BAİB ile Turkish Cargo arasında Ekim ayında imzalanan ve 2018 yılında sona erecek protokol, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar'ın girişimleriyle 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı. İhracatçılar tarafından yoğun ilgi gören protokol ile BAİB üyesi ihracatçıların hem zamandan hem de nakliye ücretinden kazançlı çıkması sağlanıyor.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, lojistik kanallarının daha etkin kullanılması ve yeni nakliye alternatiflerinin oluşturulması için göreve geldikleri ilk günden bu yana çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu çerçevede 1 Ekim 2018 günü Turkish Cargo ile protokol imzaladık. Protokol yıl sonuna kadar geçerliydi. Karşılıklı görüşmeler sonucu protokolü 1 yıl daha uzattık. İhracatçılarımız, 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da ürünlerini Turkish Cargo ile Rusya'ya gönderebilir" dedi.

Batı Akdenizli ihracatçıların, ürünlerini yine aynı fiyata göndereceğini açıklayan Bahar, "Bu yıl, genel kargo taşıma ücreti 100 kilogram ve üzeri ürünlerde 1 kilogram için 0,60 dolar, bin kilogram ve üzeri ürünlerde 1 kilogram için 0,55 dolar. Bu rakam bozulabilir kargoda ise 100 kilogram ve üzeri ürünlerde 1 kilogram için 0,65 dolar, bin kilogram ve üzeri ürünlerde 1 kilogram için 0,60 dolardı. 2019 yılında da aynı rakamlar geçerli olacak. İhracatçımız, 2019 yılında da 2018 fiyatlarına göre ürünlerini Moskova'nın Vnukova Havalimanı'na gönderebilecek" diye konuştu.

Bahar, dar gövdeli uçakların 1 ton geniş gövdeli uçakların ise 15 ton kargo taşıyabildiğini söyledi.

Antalya turizminin bu yıl oldukça iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Bahar, "2019 yılında turizmin daha da iyi olacağı erken rezervasyon rakamları ile kendini gösterdi. Antalya ile Moskova arasındaki hava trafiğinin yoğunlaşması bölgemizden daha fazla ürünü havayoluyla Rusya'ya taşımak anlamına da geliyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA