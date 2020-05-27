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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde Genel Sekreterlik yetkili

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin istifasıyla yetkinin genel sekreterliğe devrolduğu bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde Genel Sekreterlik yetkili
27.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:41

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin istifasıyla yetkinin genel sekreterliğe devrolduğu bildirildi.

BAİB Genel Sekreter Güliz Akel Çetinkaya imzalı yapılan açıklamada, bazı yönetim ve denetim kurulu asil ile yedek üyelerinin istifa dilekçelerinin genel sekterliğe ulaştığı ifade edildi.

İstifalar neticesinde yönetim kurulu yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yönetim kurulu toplantıları ile olağanüstü seçimli genel kurul yapılıncaya kadar temsil ve yetkinin genel sekreterliğe devrolduğunun belirtildiği açıklamada, birlik işlerinin genel sekreter tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Yönetmelik gereğince 60 gün içerisinde yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ne zaman yapılacağına ilişkin Ticaret Bakanlığına görüş sunulduğunun vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlıktan alınan yazıda, İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca olağanüstü seçimli genel kurulunun da hali hazırda yapılabilmesinin mümkün bulunmadığı, anılan genel kurulun ancak söz konusu genelgeyle getirilen düzenlemede ileriki dönemde yapılacak olası değişiklik sonrası düzenlenebileceği belirtilmektedir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının düzenlenebilmesini teminen Bakanlığımız talimatları beklenmektedir."

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan ile yönetim ve denetim kurulu üyesi 14 kişi, 15 Mayıs'ta istifa etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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