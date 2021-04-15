Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) 28 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) 28 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

BAİB'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında salgına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mayıs'a kadar genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliğe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda 28 Nisan'da Antalya Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının, ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Genel kurulun, 17 Mayıs sonrası açıklanacak yeni düzenlemeler ve talimatlar çerçevesinde belirlenecek tarihte yapılacağı kaydedildi.

Hakkı Bahar'ın başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden 15 kişinin istifa etmesinin ardından yetkinin genel sekreterliğe devrolduğu BAİB'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yapılamayan olağanüstü seçimli genel kurulun 28 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Nisan'da yapılması kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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