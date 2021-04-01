Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul 28 Nisan'da yapılacak
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul 28 Nisan'da yapılacak

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul 28 Nisan'da yapılacak

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) 28 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda, yaklaşık bir yıldır boş olan yönetim kurulu belirlenecek.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) 28 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda, yaklaşık bir yıldır boş olan yönetim kurulu belirlenecek.

Hakkı Bahar'ın başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden 15 kişinin istifa etmesinin ardından yetkinin genel sekreterliğe devrolduğu BAİB'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yapılamayan olağanüstü seçimli genel kurul için tarih belirlendi.

Genel kurul, 28 Nisan Çarşamba saat 13.00'te EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 29 Nisan Perşembe aynı saat ve yerde yapılacak.

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan ile yönetim ve denetim kurulu üyesi 14 kişi, 15 Mayıs 2020'de istifa etmiş, salgın tedbirleri nedeniyle genel kurul yapılamadığı için BAİB'deki yetki Genel Sekreter Güliz Akel Çetinkaya'ya devredilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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