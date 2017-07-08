Batı Akdeniz İçin "Yüksek Sıcaklık" Uyarısı
Batı Akdeniz bölgesi için yüksek sıcaklı uyarısında bulunuldu.
Batı Akdeniz bölgesi için yüksek sıcaklı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da yarın 3 ila 6 derece artacağının tahmin edildiği belirtildi.
Sıcaklıkların Muğla ve Antalya'da 42, Burdur'da 40, Isparta'da 38 derece olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.