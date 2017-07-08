Batı Akdeniz İçin "Yüksek Sıcaklık" Uyarısı

Batı Akdeniz bölgesi için yüksek sıcaklı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da yarın 3 ila 6 derece artacağının tahmin edildiği belirtildi.



Sıcaklıkların Muğla ve Antalya'da 42, Burdur'da 40, Isparta'da 38 derece olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.