Batı Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Batı Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Batı Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Batı Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Güney Ege'de Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'da, Batı Akdeniz'de Antalya, Mersin'in batısı, Isparta ve Burdur'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra batısından başlayarak İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 kilometre/saat) öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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