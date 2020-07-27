Batı Akdeniz'den yedi ayda yaklaşık 274 bin dolarlık "yaban mersini" ihracatı
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Batı Akdeniz'den yedi ayda yaklaşık 274 bin dolarlık "yaban mersini" ihracatı

Türkiye, birkaç yıla kadar ithal ettiği yaban mersinini, üretim alanlarının artmasıyla 7 ülkeye ihraç etmeye başladı.

27.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:22

Türkiye, birkaç yıla kadar ithal ettiği yaban mersinini, üretim alanlarının artmasıyla 7 ülkeye ihraç etmeye başladı.

Örtü altı tarımda lider kent Antalya, katma değeri yüksek tropikal meyvelerin yetiştirilmesi konusunda da etkin rol üstleniyor. Her geçen yıl ihraç edilen ürün çeşitliliğinde artışın yaşandığı kent, ülke ekonomisine de önemli katkı sunuyor.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yaban mersininde üretim alanlarının artmasıyla ihracatı da hareketlendi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerine göre, 1 Ocak-20 Temmuz'da bölgeden 273 bin 811 dolarlık yaban mersini ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yıl yaklaşık 70 ton yaban mersini ihraç eden bölge, bu yıl bu rakamı aşmayı hedefliyor.

"70 ton ithal ederdik, şimdi ihraç ediyoruz"

Tropikal meyve ihracatı yapan bir firmanın genel müdürü Ufuk Güngör, AA muhabirine, dünya genelinde 700 bin tonluk yaban mersini pazarı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de birkaç yıl öncesine kadar yaban mersinini ithal eden ülkeler arasında bulunduğunu ancak son yıllarda üretim alanlarının artmasıyla ihracatın başladığını aktaran Güngör, "Gurur verici bir durum. İthal ettiğimiz ürünleri artık yavaş yavaş ihraç etmeye başlıyoruz. Yaban mersini de bunlardan biri. Düne kadar 70 ton ithal ederdik, şimdi ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihracatın daha da artacağını söyleyebiliriz, geleceği parlak bir ürün." diye konuştu.

Yaban mersininin Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'da yetiştiğine değinen Güngör, meyvenin saksıda bile yetiştirilmeye başlandığını bildirdi.

Bir şirketin yönetim kurulu başkanı Zeki Birincioğlu da Türkiye'de yetişen yaban mersinini sofralık ürün olarak yurt içinde ve yurt dışında tanıttıklarını ve "Dr.Blue" markasıyla yurt dışında pazarladıklarını dile getirdi.

Ürüne olan talebin artması üzerine yurt içinde üretim alanlarının da genişlediğine işaret eden Birincioğlu, "Raf fiyatı yüksek bir ürün. Sadece ürünü yetiştirmek yetmiyor, ürünün hasadı, saklanması, paketlenmesi, depolanması, pazarlanması hepsinin bir kombin şeklinde değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Dünya piyasasında yüksek fiyattan alıcı bulan ürün

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca da yaban mersinin dünyada trend olan ve ihracat değeri çok yüksek bir meyve türü olduğunu belirtti.

İklim açısından meyvenin yetişmesinde Antalya'nın uygun bir kent olduğunu aktaran Karaca, kentteki bazı firmaların da hem üretime hem de ihracata başladığını ifade etti.

Yaban mersininin dünya piyasasında yüksek fiyattan alıcı bulan bir ürün olduğunu anlatan Karaca, geçen yıl 67,7 ton yaban mersini ihracatı yapıldığını, bu yıl bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Batı Akdeniz'den yedi ayda yaklaşık 274 bin dolarlık 'yaban mersini' ihracatı

Kaynak: AA

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