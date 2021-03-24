Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor
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Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor

24.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:37
Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'da topraksız üretim ile tüketicilere 12 ay boyunca taze çilek sunuluyor.

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'da topraksız üretim ile tüketicilere 12 ay boyunca taze çilek sunuluyor.

Tarımda zengin ürün çeşidine sahip Antalya'da yetiştirilen birbirinden farklı meyve ve sebzeler, yurt içi ve yurt dışına satılıyor. İhracatta yaş sebze ve meyve sektörüyle ön plana çıkan kent, tarım teknolojilerini de en iyi şekilde kullanıyor.

Son yıllarda üründe kaliteyi ve rekolteyi artırmak amacıyla ön plana çıkan topraksız tarım, kent genelinde yaygınlaşıyor. Topraksız tarımla yetiştirilen ürünlerden birini de çilek oluşturuyor. Normalde 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, topraksız tarımla 12 aya uzatılıyor.

Bölgeden 2,5 ayda yaklaşık 171 bin dolarlık çilek ihracatı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı bölgeden geçen yıl 2 milyon 120 bin 202 dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirildi.

Bu yıl ise çilek ihracatında önemli bir artış yaşandı. Geçen yıl 1 Ocak-17 Mart tarihleri arasında 60 bin 196 dolarlık çilek ihraç eden bölge, bu yıl aynı dönemde ise yüzde 186 artışla 171 bin 900 dolarlık ihracata imza attı.

"Topraksız çilek üretimi yaygınlaşıyor"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, kentte topraksız tarımla çilek üretiminin giderek yaygınlaştığını söyledi.

Antalya'da 9 üreticinin yaklaşık 155 dekarlık alanda topraksız tarımla çilek ürettiğini aktaran Karaca, "Katma değeri yüksek, pazar talebi de yoğun olması dolayısıyla çilekte üreticiler topraksız tarıma yöneldi. Bu sayede yılın her döneminde çilek üretimi gerçekleştirilebiliyor." dedi.

Kentin çilek ihracatında da ciddi bir potansiyele sahip olduğuna değinen Karaca, geçen yılın ilk iki ayına göre çilek ihracatında önemli artış kaydedildiğini bildirdi.

15 dekardan günde 1 ton çilek hasat ediliyor

Serik ilçesinde çilek üreten bir firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut ise 15 dekarlık alanda topraksız tarımla çilek ürettiklerini söyledi.

Bu sistemde üretilen çileğin raf ömrünün daha uzun, aromasının da daha yoğun olduğunu vurgulayan Akbulut, "Topraklı tarıma göre dört kat daha fazla verim elde ediyoruz. Çileğin topraktan almış olduğu mineral ve vitaminleri homojen dağılımla hidroponik (topraksız bitki yetiştirme yöntemi) sistemle vermekteyiz." dedi.

Çilekleri dalından kopartarak parmakla hiç temas etmeden özel kaplarına bıraktıklarını anlatan Akbulut, bu sistemin ihracat potansiyelinin de daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Akbulut, firma olarak Kazakistan ve Rusya'ya çilek ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "15 dekar alandan günde bir ton civarında hasat yapılıyor. Haftada 2 ton civarında ürünü de ihraç ediyoruz. Tarlada üretim yapılmadığı dönemde topraksız sistemle serada çilek üretebiliyor, tüketiciye her zaman taze çilek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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