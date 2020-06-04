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Batı Akdeniz'den ocak-mayıs döneminde 734 milyon 468 bin dolarlık ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den 5 ayda 242 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz'den ocak-mayıs döneminde 734 milyon 468 bin dolarlık ihracat
04.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:03

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den 5 ayda 242 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) verilerine göre, bölgeden 1 Ocak - 31 Mayıs'ta 734 milyon 468 bin 281 dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat 242 milyon 110 bin 416 dolarla yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandı. Sektördeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.

İkinci sırada 139 milyon 72 bin 876 dolarla maden ve metaller sektörü yer aldı. Bunu 67 milyon 359 bin 656 dolarla ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 63 milyon 542 bin 513 dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Yılın 5 ayında yaş sebze ve meyve ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörlerinde artış yaşanırken, maden ve metaller, kimyevi maddeler ile demir ve demir dışı metaller grubunda ise ihracat düştü.

Kazakistan'a ihracatta yüzde 561'lik artış

Ülkeler bazında ise BAİB'ten 5 ayda en fazla ihracat Çin'e yapıldı. Bu ülkeye geçen yıla göre yüzde 33'lük düşüşle 64 milyon 590 bin 621 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya ise 58 milyon 770 bin 74 dolarla ikinci sırada yer aldı. Rusya'ya yapılan ihracat geçen yıla göre yaklaşık yüzde 18 arttı.

Almanya yüzde 13'lük artışla 53 milyon 141 bin 563 dolar ile üçüncü oldu.

İhracatta en fazla artış ise Kazakistan'a gerçekleşti. Bu ülkeye geçen yılın ocak-mayıs döneminde 7 milyon 297 bin 602 dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl bu rakam yüzde 561'lik artışla 48 milyon 282 bin 849 dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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