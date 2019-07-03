Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti.
BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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