Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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