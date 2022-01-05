Batı Akdeniz'den 2 milyar 538 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoru

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 2021 yılı ihracat rakamlarını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıda konuşan BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Isparta'nın çok ciddi bir ihracat rekoruna imza attığını belirterek, "2 milyar 538 milyon dolarlık ciddi bir rakamı Antalya, Isparta, Burdur olarak gerçekleştirdik" dedi.

BAİB 2021 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısı, Antalya'da bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katılım gösterdi. Kahvaltı etkinliği ile başlayan toplantı, Başkan Çavuşoğlu'nun ihracat rakamlarını açıklaması ile devam etti. Çavuşoğlu'nun ardından basın mensuplarının soruları yanıtlanırken, bazı soruların cevaplarına da yönetim kurulu üyeleri de cevap verdi. Başkan Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde çok ciddi bir ihracat olduğunu belirterek bu ihracatı 5 yılın sonunda 5 milyar dolara yükseltme hedefinde olacaklarını belirtti.

"Türkiye tarihinde ilk kez"

Türkiye tarihinde ilk kez rekor bir sayı ile ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Ülke olarak 2 gün önce 225 milyar dolarlık tarihi bir rekorla, Türkiye tarihinde ilk kez çok ciddi bir rakamla ihracat gerçekleştirdik. Bizler de ülke paralelinde daha önce hedeflediğimiz 2 milyar 500 milyon dolarlık bir rakam hedefimiz vardı. 2 milyar 538 milyon dolarlık tarihi bir rekora imza attık. 2 milyar 538 milyon dolarlık ciddi bir rakamı Antalya, Isparta, Burdur olarak gerçekleştirdik" dedi.

"Antalya, Türkiye genelinde 15. sırada"

Antalya'nın ihracatta Türkiye genelinde 15. Sırada yer aldığını belirten Çavuşoğlu, "2021 yılı ihracat rakamlarımıza dönecek olursak, Türkiye genelinde 15. sırada yer alan Antalya'dan 1 milyar 865 milyon 791 bin 61 Dolar, 30. sırada yer alan Isparta'dan 440 milyon 204 bin 124 Dolar, 42. sırada yer alan Burdur'dan da 253 milyon 697 bin 313 dolar ihracat gerçekleştirilerek, bölgemizden toplam 2 milyar 538 milyon 543 bin 811 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatımız 2021 yılında, 2020 yılına oranla hiç de küçümsenemeyecek bir şekilde yüzde 32,14 oranında artış göstermiştir" diye konuştu.

"En fazla ihracat yaş meyve sektöründe"

Bölgedeki en büyük ihracatın yaş meyve sebze sektörüne olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yaş meyve sebze sektörümüz 695,4 milyon dolar ile bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında ilk sırada yer alıyor. Sektörümüzde 2020 yılına oranla dolar bazında yüzde 18,76 artış yaşanmıştır. Bizi ihracat rakamlarındaki artıştan daha çok sevindiren ise ihracatçı sayımızın da artmasıdır. 2020 yılında sektörde 405 firma ihracat yaparken, 2021 yılında bu rakam 446'ya ulaşmıştır. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz yüzde 29,95 oranında artış ve 519 milyon 835 bin 780 dolar ile Maden ve metaller sektörümüz olmuştur. Bu sektörümüzde de ihracat yapan firma sayımız artmış ve 388'den 441'e yükseldi" dedi.

"En fazla ihracat gerçekleşen sektörler"

En fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörün yüzde 55,29 oranında artış ve 303 milyon 795 bin 819 dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüz olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu sektörümüzde de ihracatçı firma sayımız artmış ve 440 firmadan 536 firmaya yükselmiştir. Dördüncü sırada yer alan sektörümüz ise yüzde 26,82 oranında artış ve 217 milyon 456 bin 264 dolar ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz olmuştur. 2020 yılında sektörde 682 firma ihracat gerçekleştirirken, bu rakam 2021 yılında783 firmaya çıkmıştır. En fazla ihracat gerçekleştiren 5. sektörümüz ise yüzde 73,86 oranında ihracat artışı ve 140 milyon 354 bin 375 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörümüz olmuştur. Sektördeki ihracatçı firma sayımız burada artış ve 478'den 546'ya yükselmiştir. En fazla ihracatını gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ürün ise yüzde 27,1 oranında artış ve 257 milyon 328 bin 290 dolar ile mermer ham plakalar, yüzde 26 oranında artış ve 159 milyon 649 bin 203 dolar ile domates, yüzde 28,4 oranında artış ve 141 milyon 429 bin 572 dolar ile biberden oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

"İhracat yapan firma sayısında artış

2020 yılında bölgeden 2 bin 7 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu rakamın 2021'de 2 bin 205'e yükseldiğini söyledi. İhracat gerçekleştiren firma sayısının geçen yıla oranla yüzde 9,8 oranında arttığını belirten Çavuşoğlu, bu sayının artması için çalışma yapacaklarını duyurdu. Antalya, Burdur ve Isparta'dan 159 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 159 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Çin, 2020 yılına oranla yüzde 31,24 oranında artış ve 284 milyon 193 bin 487 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke. İkinci sırada yüzde 21,58 oranında artış ve 207 milyon 698 bin 824 dolar ihracatla Almanya yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 21,31 oranında artış ve 176 milyon 114 bin 688 dolar ihracatla Rusya yer alıyor. Listenin dördüncü sırasında son dönemde sergilediği yükseliş ile dikkat çeken Özbekistan yer alıyor. Özbekistan'a yüzde 72,45 oranında artış ile 148 milyon 611 bin 575 dolar ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beşinci ülke ise yüzde 32,22 oranında artış ve 103 milyon 86 bin 697 dolar ihracatla Amerika Birleşik Devletleri oldu" şeklinde konuştu.

"İhracat rakamları milyonları aşıyor"

Batı Akdeniz'den 2021 yılında 159 ülke ve bölgeye gerçekleştirilen ihracatın 128'inde ciddi oranda artış yaşandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, sadece 31 ülkeye yapılan ihracatta gerileme yaşandığını kaydetti. İhracat rakamları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "59 ülkede ihracat rakamımız 5 milyon doları aştı, 44 ülkede ihracat rakamımız 10 milyon doları aştı. 31 ülkede ihracat rakamımız 20 milyon doları aştı.20 ülkede ihracat rakamımız 30 milyon doları aştı.17 ülkede ihracat rakamımız 50 milyon doları aştı. 6 ülkede ihracat rakamımız 100 milyon doları aştı. 2 ülkede ihracat rakamımız 200 milyon doları aştı. 2021 yılında Bölgeden yüzde 33,80 oranında artışla 5 milyar 57 milyon 831 bin 178 kilogram ürün ihracatı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA