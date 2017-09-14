Batı Akdeniz'de Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Batı Akdeniz bölgesinin, bir hafta boyunca yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağı ve eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırılabileceği bildirildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Bölge genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da ekstrem sıcaklık değerlerinin görülebileceği ve eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığının Muğla'da 36, Burdur'da 38 ve Isparta'da 35 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.



Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle bölgenin iç kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara ve özellikle sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.