Batı Akdeniz'de yarından itibaren 2 gün kuvvetli fırtına etkili olacak

Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek kuvvetli fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) başlayacak fırtınanın, cumartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı