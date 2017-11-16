Batı Akdeniz'de Sonbahar

SONBAHARIN en güzel günlerinin görüldüğü Batı Akdeniz'de sararan yaprakların oluşturduğu muhteşem manzaraların bulunduğu bölgeler, doğaseverlerin akınına uğradı. Patika Doğa Grubu, Antalya, Isparta ve Burdur'da sonbahar renklerinin en güzel görüleceği yerleri derledi.



Türkiye'nin birçok yöresinde etkileyici manzaraların oluştuğu sonbahar mevsiminde Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz Bölgesi'nde de sararan yapraklarıyla birçok ağaç türünün bulunduğu meyve bahçeleri ve ormanlık alanda sonbaharın en güzel günlerini oluşturdu. Muhteşem tarihi ve doğal güzelliklere sahip Batı Akdeniz Bölgesi'nde doğa yürüyüş grupları ve doğaseverler, sonbahar renklerinin oluşturduğu birbirinden güzel manzaraların keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları bu tür alanlara sportif amaçlı doğa yürüyüşleri düzenleyen grupların yanı sıra, bireysel ve turizm amaçlı birçok tur düzenleniyor.



Sonbaharda Batı Akdeniz'in en etkileyici manzaralarıyla ilgili Patika Doğa Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı bir derlemede bulundu. Yakışıklı, sonbahar renklerinin en güzel görülebileceği alanları şöyle sıraladı:



"Burdur'da Ağlasun, Bağsaray ve Karacaören sığla ormanı. Isparta'da Eğirdir Yukarı Gökderekasnak meşesi ormanı, Kovada Gölü, Aksu ve Dedegöl Dağları, Uluborlu-Senirkent civarı kiraz bahçeleri, Isparta'da Ayazmana ve yakınındaki kestane bahçeleri. Antalya'da ise İbradı Ormana-Ürünlü anıt kestane ağaçları, Alakır Vadisi ve Elmalı bağbozumu."



SAGALASSOS VE KİRAZ BAHÇELERİ



Ağlasun İlçesi'nde Sagalassos antik kentinin de bulunduğu bölgede ceviz, kiraz, şeftali ağaçları ağırlıklı bahçeler bu mevsimde sarı ve tonlarında renklere bürünüyor. Antik yollarda keyifli yürüyüşler yapılabiliyor. Geleneksel tarım yapılan ve en orijinal Anadolu insanlarını barındıran Burdur'a bağlı Bağsaray, Türkiye'nin önemli ölçüde roka ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda ceviz ağılıklı çeşitli meyve bahçeleriyle de öne çıkan bölge sonbahar renkleri ile görenleri etkiliyor.



TÜRKİYE'NİN TEK KASNAK MEŞESİ ORMANI



Isparta'da son yıllarda büyük ilgi gören kasnak meşesi ormanı, özellikle 15 Ekim- 15 Kasım tarihleri arasında etkileyici renkleriyle dikkat çekiyor. Nesli tehdit altındaki kasnak meşesi ağaçlarının orman olarak Türkiye'deki en geniş alanına sahip Eğirdir'e bağlı Yukarı Gökdere'deki bu orman her mevsim ziyaret edilebiliyor.



Eğirdir'de bu ormana yakın ve etrafı ağırlıklı çınar ağaçlarıyla kaplı Kovada Gölü de sonbahar renklerini sunuyor. 15 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasında sonbaharın en güzel renklerini burada görmek mümkün. Kiraz, şeftali, elma bahçeleri de bulunan bölgede kamp da yapılabiliyor. Aksu İlçesi ve Dedegöl dağları da Isparta'nın önemli sonbahar güzelliklerinin görülebildiği bir bölge. Kavak ve ceviz ağaçlarının ağırlıklı olduğu bölgede, Dedegöl Dağı'nın Yenişarbademli'ye dönük eteklerindeki titrek kavak türünün oluşturduğu sonbahar renkleri büyüleyici. Alakır Vadisi, vadi tabanındaki değişik yapraklı ağaç türleri ve vadi eteğindeki Türk meşesi ve geniş panoramik manzarasıyla sonbaharda etkileyici bir görüntü sunuyor.



İBRADI VE ISPARTA'DA ANIT KESTANE AĞAÇLARI



Antalya Elmalı'da 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında tilkikuyruğu üzüm bağları ve özellikle geleneksel pekmez üretimleri bu mevsimde dikkat çekiyor. Isparta'nın kirazıyla ünlü Uluborlu İlçesin'de sonbaharda kiraz bahçeleri sararmış renkleriyle ilgi çekiyor. Ancak kiraz bahçelerinin ilkbahardaki çiçek dönemi daha çok beğeniliyor.



Antalya İbradı'nın Ormana ve Ürünlü bölgelerindeki anıt kestane ağaçları, meyve bahçeleri ve ormanı, sonbaharda kahverengi tonlara bürünüyor. Isparta'nın Ayazmana mesirliği ve bölgesindeki anıt kestane ağaçlarının olduğu alan da bu mevsimde daha çok dikkat çekiyor.



Karacaören Barajı kenarındaki tabiatı koruma alanındaki sığla ormanı, günlük ağacı olarak da adlandırılan ağaç türüyle kaplı. Özellikle aralık ayı başlarında ziyareti tavsiye ediyor.







- Antalya