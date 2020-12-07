Batı Akdeniz'de Kovid-19 sessizliği
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Batı Akdeniz'de Kovid-19 sessizliği

07.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:54
Batı Akdeniz'de Kovid-19 sessizliği

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'u sessizliğe bürüdü.

Antalya'da, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Konyaaltı Sahili gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler ıssızlaştı.

Cadde ve sokaklarda denetimlerin gerçekleştirildiği kentte, restoranların paket servisini taşıyan motosikletli kuryelerin yoğunluğu göze çarptı.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur, Isparta ve Muğla şehir merkezleri ile Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Sahillerdeki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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