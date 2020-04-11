Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı
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Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı

TÜRK Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca, kan bağışında da azalma yaşandığını söyledi.

11.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:06
Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı

TÜRK Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca, kan bağışında da azalma yaşandığını söyledi. Bağışın Batı Akdeniz bölgesinde yüzde 85 oranında azaldığını söyleyen Dr. Tufan Ertop, virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını, kan bağışçılarının endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler artırılırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Toplumun büyük kısmı bu çağrılara uyarken, bu durum kan bağışında ciddi düşüşe neden oldu. Bağış düşünce stoklanan kan sayısında da azalma yaşandı.

Aynı zamanda hastanelerde kan kullanımın da düştüğünü söyleyen Dr. Tufan Ertop, "Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi olarak bölgedeki 56 hastanenin kan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ancak koronavirüs döneminde, insanların dışarı çıkmaması yönünde yapılan çağrıların ardından dışarıdaki insan popülasyonu ciddi şekilde azaldı. Bunun neticesinde kan bağışlarımızda ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak hastanelerde ciddi vakalar dışında tedavi uygulanmadığı için kan kullanımları da azaldı. Ancak sürekli kan alma durumunda olan sürekli hasta grubu, acil ameliyatlarda hala kana ihtiyaç duyuluyor. Stoklu çalıştığımız için bu isteği şimdilik karşılıyoruz" dedi.'BAĞIŞTAN İMTİNA EDİYORLAR'Vatandaşların virüs nedeniyle kan bağışında bulunmaktan imtina ettiklerini belirten Dr. Ertop, şöyle konuştu:

"İnsanların koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkışlarının azalması nedeniyle kan bağışlarımız yüzde 85 civarında düştü. Elimizdeki stoklarla aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Ancak biz Türk Kızılayı olarak kan bağışı için gelen kişiler ve personellerimiz için tüm önlemleri alıyoruz. Çalışma alanlarımız her gün dezenfekte ediliyor. Bağışçılarımızın böyle bir endişeye kapılmasına gerek yok. Ancak dışarı çıkılması gereken elzem durumlardan birisi de kan bağışıdır. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmalarda koronavirüsün kan yoluyla bulaştığına dair bir bilgi yok."


Kaynak: DHA

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