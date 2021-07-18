Batı Akdeniz'de bayramda yağmur sürprizi

KURBAN Bayramı tatili için tatilcilerin akın ettiği Batı Akdeniz'de, bayramın ilk 3 günü havanın açık, son günü ise yağışlı geçmesi bekleniyor.

KURBAN Bayramı tatili için tatilcilerin akın ettiği Batı Akdeniz'de, bayramın ilk 3 günü havanın açık, son günü ise yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Batı Akdeniz'de, Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü hava az bulutlu ve açık, son günü ise sahil kesiminin parçalı bulutlu, iç kesimlerin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise bayram sürecinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Kurban Bayramı'nda Antalya ve Muğla'da hava sıcaklığının 32 ila 36, Isparta'da 30 ila 36, Burdur'da 31 ila 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcak çarpmasına karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler