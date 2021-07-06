Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1 milyar 292 milyon dolara yaklaştı
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Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1 milyar 292 milyon dolara yaklaştı

Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1 milyar 292 milyon dolara yaklaştı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Ekonomi

Batı Akdeniz Bölgesi'nden bu yılın 6 ayında 1 milyar 291 milyon 759 bin 310 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz Bölgesi'nden bu yılın 6 ayında 1 milyar 291 milyon 759 bin 310 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde bölgeden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,85 arttı.

Geçen yılın 6 ayında 904 milyon 302 bin 362 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 291 milyon 759 bin 310 dolara ulaştı.

Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektör yaş sebze ve meyve oldu

Geçen yılın aynı döneminde 314 milyon 467 bin 169 dolar olarak gerçekleşen yaş sebze ve meyve ihracatı, bu yıl 387 milyon 292 bin 934 dolara yükseldi.

Ayrıca, bölgeden 247 milyon 617 bin 403 dolarlık maden ve metaller, 151 milyon 113 bin 909 dolarlık ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 103 milyon 822 bin 646 dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 78 milyon 416 bin 865 dolarlık makine ve aksamları ile 323 milyon 495 bin 553 dolarlık diğer sektörlerden dış satım gerçekleşti.

İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 148 milyon 634 bin 771 dolar ile Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i sırasıyla 108 milyon 397 bin 895 dolar ile Almanya, 101 milyon 898 bin 704 dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1 milyar 292 milyon dolara yaklaştı - Haberler Ekonomi
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