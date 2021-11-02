Batı Akdeniz, 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden bu yıl 2 milyar 66 milyon 273 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekor üstüne rekor kırdıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz ihracatının yıl sonu hedefi olan 2,5 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bölgeden, 1 Ocak-31 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35,06 oranında artışla 2 milyar 66 milyon 273 bin dolarlık dış satıma ulaştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bölgemizden sadece bu yılın ekiminde, geçen yılın ekimine kıyasla yüzde 22,91 oranında artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar ihracat gerçekleştirildi. Ekimde bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörümüz bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörümüz yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti" bilgisini verdi.

İhracatçıların faaliyet gösterdiği 26 sektörün 18'inde artış yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında arttı. Bu süreçte en fazla ihracatı yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörümüze baktığımızda yaşanan artış gelecek adına ümit verdi. Bölgemizden dünyanın dört bir yanına 1992 ihracatçımız ürünlerini gönderdi. Geçen yıl bu rakam 1884'tü. İhracatçılarımız yeryüzünün dört bir yanındaki 154 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen 154 ülke ve bölgenin 127'sinde de artış yaşandı."

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