Batı Afrikalı liderler Mali'de devrik lider Keita ve darbecilerle görüştü
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Batı Afrikalı liderler Mali'de devrik lider Keita ve darbecilerle görüştü

Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bir heyet bölgede temaslarda bulundu.

Batı Afrikalı liderler Mali'de devrik lider Keita ve darbecilerle görüştü
23.08.2020 02:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 02:28

Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bir heyet bölgede temaslarda bulundu.

Önderliğini eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın yaptığı ECOWAS heyeti, başkent Bamako'da görüşmeler yaptı.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından havalimanında karşılanan heyet, bir otelde Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) yetkilileri ile bir araya geldi.

Daha sonra Savunma Bakanlığında, CNSP lideri Assimi Goita ve beraberindekilerle görüşen heyet, sonrasında Keita'nın tutulduğu Kati'deki kışlaya giderek devrik lideri ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere ilişkin detay verilmezken, yerel basına konuşan Jonathan, temasların iyi geçtiğini ve Keita'yı gördüklerini söyledi.

Heyetin pazar günü de görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.

ECOWAS'tan sert yaptırım

Mali'de muhalefet ile Keita arasında derinleşen krizde arabuluculuk girişimlerinde bulunan ECOWAS, bölgeye birkaç kez daha heyet göndermiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Muhalefet platformu M5 RFP, Keita'nın istifasında diretirken, ECOWAS ise asla böyle bir seçeneğin olmadığını söylemişti.

ECOWAS, Keita'nın darbeciler tarafından istifa ettirilmesinin ardından Mali ile 15 üye ülkenin kara ve hava sınırlarının kapatıldığını, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu karar M5 RFP tarafından sertçe eleştirilmiş, ECOWAS'ın halklara yaptırım uygulayamayacağı belirtilmişti.

Muhalifler, Keita'nın ECOWAS yüzünden istifa etmediğini iddia ederek, topluluğu ülkedeki krizi daha da derinleştirmekle suçlamıştı.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.?

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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