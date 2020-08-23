Batı Afrikalı liderler, Mali'de darbecilerle tekrar masada Mali'de askeri cuntanın Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) bölgeye giden heyet ziyaretin ikinci gününde darbeci askerlerle yeniden masaya oturdu.

Mali'de askeri cuntanın Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) bölgeye giden heyet ziyaretin ikinci gününde darbeci askerlerle yeniden masaya oturdu.

Önderliğini eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın yaptığı heyet, başkent Bamako'da görüşmelerine bugün de devam etti.

Heyet, ilk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Fransa, Çin, Rusya, İngiltere ve ABD'nin Bamako büyükelçileriyle görüştü.

Ardından heyet, dün yaklaşık yarım saat görüştükleri askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Savunma Bakanlığında yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin detay verilmezken, yerel basında çıkan haberlerde, ECOWAS'ın Keita'nın görevine dönmesi konusundaki ısrarından vazgeçtiği belirtildi.

Geçiş sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor

Batı Afrikalı liderlerle cunta rejiminin, geçiş dönemine ilişkin nasıl bir anlaşmaya vardığı ise hala merak konusu.

Zira CNSP Sözcüsü İsmael Wague, geçiş sürecine bir askerin de liderlik edebileceğini söylemişti.

Askeri cunta, sivil ve siyasi bir geçiş için söz verse de sürecin tamamen askerler tarafından yönetilmesinden endişe ediliyor.

Muhalefet platformu M5 RFP'nin geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayacağı ve Keita destekçilerinin de sürecin içinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Keita sürgüne gönderilebilir iddiası

Heyet dün de darbenin komuta edildiği Kati'deki askeri kışlada Keita, Başbakan Boubou Cisse ve alıkonan diğer yetkilileri ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası heyet lideri Jonathan, Keita'nın durumun gayet iyi olduğunu söylemişti.

Afrika basınında çıkan haberlerde ise bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki devrik liderin Senegal'e ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürgüne gönderilebileceği iddia edildi.

ECOWAS'tan sert yaptırım

Mali'de muhalefet ile Keita arasında derinleşen krizde arabuluculuk girişimlerinde bulunan ECOWAS, bölgeye birkaç kez heyet göndermiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Muhalefet platformu M5 RFP, mayıstan bu yana Keita'nın istifasında diretirken, ECOWAS ise asla böyle bir seçeneğin olmadığını bildirmişti.

ECOWAS, Keita'nın darbeciler tarafından istifa ettirilmesinin ardından Mali ile 15 üye ülkenin kara ve hava sınırlarının kapatıldığını, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu karar M5 RFP tarafından sertçe eleştirilmiş, ECOWAS'ın halklara yaptırım uygulayamayacağı belirtilmişti.

Muhalifler, Keita'nın ECOWAS yüzünden istifa etmediğini iddia ederek, topluluğu ülkedeki krizi daha da derinleştirmekle suçlamıştı.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA