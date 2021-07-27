Batı Afrika ülkesi Gana, kıtanın en hızlı internetini kullanıyor
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Batı Afrika ülkesi Gana, kıtanın en hızlı internetini kullanıyor

Batı Afrika ülkesi Gana, kıtanın en hızlı internetini kullanıyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Teknoloji

Afrika kıtasının en hızlı internetine sahip ülkenin Gana olduğu bildirildi.

Afrika kıtasının en hızlı internetine sahip ülkenin Gana olduğu bildirildi.

Küresel endekste Gana'nın interneti, Güney Afrika ve Mısır'ı geçerek Afrika kıtasındaki en hızlı internet oldu.

Gana, Afrika'nın en hızlı interneti olan 53,28 mbps ile dünyada 79'uncu sırada yer aldı.

Güney Afrika 47,32 mbps internet hızıyla dünyada 85'inci sırada, Mısır ise 42,32 mbps hızla 91'inci sırada yer aldı.

Global internet hızı, Küresel Hız Endeksi ile ölçülüyor ve yaklaşık 180 ülkenin internet hızına bakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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