Batı Afrika ülkelerine 8 adet uzaktan kumandalı kepçe ihraç edildi
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Batı Afrika ülkelerine 8 adet uzaktan kumandalı kepçe ihraç edildi

30.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:31
Batı Afrika ülkelerine 8 adet uzaktan kumandalı kepçe ihraç edildi

İstanbul ve Kocaeli'nde 1984 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Güven Kepçe Makine kendi tasarım ve üretimi olan uzaktan kumandalı kepçelerden 8 adet Batı Afrika ülkelerine ihraç etti.

İstanbul ve Kocaeli'nde 1984 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Güven Kepçe Makine kendi tasarım ve üretimi olan uzaktan kumandalı kepçelerden 8 adet Batı Afrika ülkelerine ihraç etti.

İstanbul ve Kocaeli'nde 1984 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Güven Kepçe Makine tarafından üretilen yerli üretim uzaktan kumandalı kepçeler, yurtdışına ihraç edilmeye devam ediyor. Türk Patent Enstitüsü tarafından "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" ile 4 çeşit kepçelerinin tescillendiği Güven Kepçe firması, dökme yük tahliyesinde kullanılan ve uzaktan kumanda ile çalışan kendi üretimi olan kepçelerden 8 adet Batı Afrika ülkelerine ihraç etti. Özellikle Batı Afrika ülkelerinin limanlarında tahmil tahliye ekipmanlarının yüzde 80'i ise Türkiye'nin yerli üretimi kepçeler oluşturuyor.

Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetil Kurulu Başkanı Murat Demir, tamamen yerli üretim olan uzaktan kumandalı 8 adet kepçeyi Batı Afrika ülkelerine gönderdiklerini belirterek, "Batı Afrika ülkeleri limanlarının tahmil tahliye ekipmanlarının yüzde 80'ini bizler ürettik ve üretiyoruz. Ürettiğimiz bu ürünleri de Batı Afrika ülkelerinin limanlarına göndermeye de devam ediyoruz" dedi.

Demir, şöyle devam etti: "Ülkeler üretmelidir, üretmeyen ülke dışa bağımlı ülkedir. Dışa bağımlı ülkeler gelişemeyen ülkelerdir. Biz, Türkiye olarak kabuğumuzu kırdık üreten ve ihraç eden ülke konumuna geldik çok şükür. Gelişen Türkiye'ye gerek üretim alanında gerekse ihracat alanında destek olmaya devam ediyoruz. Yeni ürünlerimizi hazır ederek Gine'ye gönderdik" diye konuştu. - KASTAMONU

Batı Afrika ülkelerine 8 adet uzaktan kumandalı kepçe ihraç edildi
Batı Afrika ülkelerine 8 adet uzaktan kumandalı kepçe ihraç edildi
Batı Afrika ülkelerine 8 adet uzaktan kumandalı kepçe ihraç edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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