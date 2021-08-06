Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 artışla 2 bin 178'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 566 artarak 176 bin 577'ye çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 542 bin 261 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 165 bin 323 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 381 artarak 106 bin 434'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 854 oldu.

Ülkede 6 bin 766 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 98 bin 814'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 505'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 238 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 7 bin 423'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 bin 303'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıkarken virüs bulaşan 4 bin 293 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 459'a çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 148'e çıktığı ülkede 2 bin 715 kişi iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 970 bini aştı, virüs nedeniyle 175 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu