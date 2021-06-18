Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 167 bin 142'ye yükselirken virüs nedeniyle 8 gündür can kaybı bildirilmedi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 2 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 2 milyon 230 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da virüse yakalanan 175 bin 923 kişi iyileşti. En fazla vaka, ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 94 bin 824'e yükselirken 4 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi. Gana'da Kovid-19'dan toplam 790 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 1228 aktif vakanın tedavisi sürüyor, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 92 bin 806'ya yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 24 oldu. Ülkede bugüne kadar 181 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 827'ye çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 553'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82'ye çıkarken virüs bulaşan 3 bin 208 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 796'ya yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı, virüs bulaşan 2 bin 105 kişi sağlığına kavuştu. Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 180 bini aştığı Afrika kıtasında virüs nedeniyle 136 bin 674 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda vefat etti
Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda vefat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Hadise Emel Sayın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 15:02:10. #1.13#

title