Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 117'ye yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 48 artarak 167 bin 27'ye çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 180 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 163 bin 413 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 94 bin 369'a yükselirken 3 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 789 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 1092 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 92 bin 488'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 2 oldu.

Ülkede bugüne kadar 179 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 800'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 289'a yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82'ye çıkarken virüs bulaşan 3 bin 166 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 382'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88'e çıktı, virüs bulaşan 2 bin 57 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 34 bini aştığı Afrika kıtasında virüs nedeniyle 134 bin 87 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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