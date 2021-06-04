Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 18 artışla 2 bin 117'ye yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 122 artarak 166 bin 682'ye çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 820 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 162 bin 521 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 94 bin 11'e yükselirken 5 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 785 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 1169 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 92 bin 57'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 995 oldu.

Ülkede bugüne kadar 179 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 786'ya çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 162'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 79'a çıkarken virüs bulaşan 3 bin 147 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 219'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86'ya çıktı, virüs bulaşan 2 bin 44 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 vaka sayısının 4 milyon 924 bini aştığı Afrika kıtasında virüs nedeniyle 131 bin 891 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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