Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 artışla 2 bin 298'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 835 artarak, 189 bin 715'e çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 727bin 834 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 169 bin 626 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 916 artarak 116 bin 441'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 991 oldu.

Ülkede 6 bin 891 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 108 bin 469'a yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 533'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 311 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 9 bin 110'a çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 bin 363'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıkarken virüs bulaşan 4 bin 351 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 459'a çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 148'e çıktığı ülkede 2 bin 715 kişi iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 7 milyon 737 bini aştı, virüs nedeniyle 193 bin 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu