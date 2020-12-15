Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
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Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

15.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:13
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede kaydedilen vaka sayısı son 24 saatte 199 artarak 73 bin 374'e, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 1197'ye yükseldi.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 314'e ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 53 bin 270'e yükselirken, virüs nedeniyle 4 gündür can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 327 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 978 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 51 bin 965'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 782'ye ulaştı.

Ülkede 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 bin 647'ye çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 445'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e çıkarken, virüs bulaşan 1851 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı, 56 bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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