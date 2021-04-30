Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 165 bin 55'e yükselirken 5 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Nijerya'da Kovid-19'dan toplam 2 bin 63 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 1 milyon 912 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 155 bin 41 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 49 artarak 92 bin 562'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 48 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 779 oldu.

Ülkede 1587 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 90 bin 196'ya yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 887 oldu.

Ülkede bugüne kadar 174 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 341'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 53'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 79'a çıkarken virüs bulaşan 3 bin 75 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 99'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıktı, virüs bulaşan 1949 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 588 bini aşarken virüs nedeniyle 121 bin 850'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu